В Софіївській Борщагівці під Києвом у багатоповерхівці пролунав вибух, фото

В одному з житлових комплексів на сьомому поверсі стався вибух.

На Київщини правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Софіївській Борщагівці. Як зазначають у поліції, 5 вересня, близько 13:30 до них надійшло повідомлення, що в одному з житлових комплексів на сьомому поверсі пролунав вибух.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався внаслідок необережного поводження з газовим приладом.

У поліції зазначають, що мешканець квартири зазнав незначних тілесних ушкоджень і від госпіталізації відмовився.

Раніше ми писали, що в одній з багатоповерхівок Одеси пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа.

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