Як покращити життя безпритульних тварин – опитування

У Київ Цифровий стартувало нове опитування для покращення умов для безпритульних тварин.

У застосунку Київ Цифровий розпочалося нове опитування, спрямоване на покращення умов для безпритульних тварин у столиці. Містяни мають можливість висловити свою думку щодо підтримки тварин, що потребують опіки, а також дізнатися більше про можливості волонтерства і підтримки притулків. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку Петро Оленич.

Опитування включає питання про те, як мешканці міста допомагають безпритульним тваринам. Зокрема, респонденти можуть вказати, чи працюють вони в притулках, чи є волонтерами, чи опікуються твариною, або ж забрали тварину з вулиці чи притулку додому. Крім того, кияни можуть поділитися інформацією про джерела, з яких дізнаються про діяльність притулків і волонтерів, а також про форми допомоги, які потребують розвитку в місті.

«Ми прагнемо, щоб кожен киянин міг впливати на важливі соціальні питання та брати участь у розвитку нашого міста. Долучайтесь до опитування та допоможіть покращити життя чотирилапих», – закликав Петро Оленич.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний зазначив, що Київ зацікавлений у тому, щоб якомога більше тварин із притулків знаходили нові родини. «Не купуй, прихисти» – під таким гаслом ми вже вдруге організовуємо великі дні адопції в Міжнародному виставковому центрі. Запрошуємо киян та гостей міста відвідати МВЦ 5 та 6 жовтня та подарувати щасливе життя тварині, яка вам сподобається. Також закликаємо долучитися до опитування в застосунку Київ Цифровий, яке допоможе нам поліпшити міський сервіс з адопції тварин», – додав Олександр Возний.

Взяти участь в опитуванні можна у застосунку Київ Цифровий у розділі «Електронна демократія» – «Опитування». Опитування триватиме до 18 вересня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.