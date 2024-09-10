Как улучшить жизнь бездомных животных – опрос

В Киев Цифровой стартовал новый опрос для улучшения условий для бездомных животных.

В приложении Киев Цифровой начался новый опрос, направленный на улучшение условий для бездомных животных в столице. Горожане имеют возможность высказать свое мнение о поддержке животных, нуждающихся в опеке, а также узнать больше о возможностях волонтерства и поддержки приютов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам цифрового развития Петр Оленич.

Опрос включает вопрос о том, как жители города помогают бездомным животным. В частности, респонденты могут указать, работают ли они в приютах, являются ли волонтерами, занимаются ли животным, или же забрали животное с улицы или приюта домой. Кроме того, киевляне могут поделиться информацией об источниках, из которых узнают о деятельности приютов и волонтеров, а также о формах помощи, которые нуждаются в развитии в городе.

«Мы хотим, чтобы каждый киевлянин мог влиять на важные социальные вопросы и участвовать в развитии нашего города. Присоединяйтесь к опросу и помогите улучшить жизнь четвероногих», - призвал Петр Оленич.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы как можно больше животных из приютов находили новые семьи. «Не покупай, приюти» - под таким лозунгом мы уже второй раз организуем большие дни адопции в Международном выставочном центре. Приглашаем киевлян и гостей города посетить МВЦ 5 и 6 октября и подарить счастливую жизнь животному, которое вам понравится. Также призываем присоединиться к опросу в приложении Киев Цифровой, которое поможет нам улучшить городской сервис по адопции животных», - добавил Александр Возный.

Принять участие в опросе можно в приложении Киев Цифровой в разделе «Электронная демократия» - «Опрос». Опрос продлится до 18 сентября 2024 года.

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