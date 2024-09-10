Практика судов
  1. В Украине

Как улучшить жизнь бездомных животных – опрос

22:36, 10 сентября 2024
В Киев Цифровой стартовал новый опрос для улучшения условий для бездомных животных.
Как улучшить жизнь бездомных животных – опрос
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении Киев Цифровой начался новый опрос, направленный на улучшение условий для бездомных животных в столице. Горожане имеют возможность высказать свое мнение о поддержке животных, нуждающихся в опеке, а также узнать больше о возможностях волонтерства и поддержки приютов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам цифрового развития Петр Оленич.

Опрос включает вопрос о том, как жители города помогают бездомным животным. В частности, респонденты могут указать, работают ли они в приютах, являются ли волонтерами, занимаются ли животным, или же забрали животное с улицы или приюта домой. Кроме того, киевляне могут поделиться информацией об источниках, из которых узнают о деятельности приютов и волонтеров, а также о формах помощи, которые нуждаются в развитии в городе.

«Мы хотим, чтобы каждый киевлянин мог влиять на важные социальные вопросы и участвовать в развитии нашего города. Присоединяйтесь к опросу и помогите улучшить жизнь четвероногих», - призвал Петр Оленич.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы как можно больше животных из приютов находили новые семьи. «Не покупай, приюти» - под таким лозунгом мы уже второй раз организуем большие дни адопции в Международном выставочном центре. Приглашаем киевлян и гостей города посетить МВЦ 5 и 6 октября и подарить счастливую жизнь животному, которое вам понравится. Также призываем присоединиться к опросу в приложении Киев Цифровой, которое поможет нам улучшить городской сервис по адопции животных», - добавил Александр Возный.

Принять участие в опросе можно в приложении Киев Цифровой в разделе «Электронная демократия» - «Опрос». Опрос продлится до 18 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов продлится до ноября

Быстро сформировать Службу дисциплинарных инспекторов пока не удается.

Принцип «воюй или работай» будет предусматривать четкое объяснение того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек – Шмыгаль

Судя по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения будут вноситься в действующее постановление о бронировании, а критерии бронирования сделают прозрачными.

Кто победил в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов: список

В конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов победила представитель ВАКС, но у Высшего совета правосудия фактически не остается выбора.

Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль

Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается – Денис Шмыгаль.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду