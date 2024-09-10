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В Винницкой области поймали отца с сыном, которые за 25 тысяч гривен везли к границе двух уклонистов

22:18, 10 сентября 2024
Двое жителей Винницкого района подозреваются в организации незаконной переправки лиц через границу.
В Винницкой области поймали отца с сыном, которые за 25 тысяч гривен везли к границе двух уклонистов
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Могилев-Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении двум жителям Винницкого района за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Их обвиняют в содействии этому преступлению, предоставлении средств для переправки и устранении препятствий (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

По данным следствия, 38-летний мужчина вместе со своим 70-летним отцом организовали переправку двух граждан Украины призывного возраста в Республику Молдова вне определенных пунктов пропуска. Стоимость услуг составляла 25 000 гривен.

Подозреваемые встретили жителей Киева и Харькова на железнодорожном вокзале в Виннице и перевезли их объездными путями к автодороге в направлении Могилева-Подольского. Затем они пересадили мужчин в автомобиль, которым управлял сын одного из подозреваемых. Автомобиль объехал блокпосты и доставил путников к реке Днестр, где они планировали незаконно переправиться через границу.

Задержание произошло во время движения в направлении государственной границы.

Прокуроры обратились в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За данное преступление предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводит следственное отделение Могилев-Подольского РОП ГУНП в Винницкой области при оперативном сопровождения пограничников Могилев-Подольского пограничного отряда.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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