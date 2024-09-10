Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині спіймали батька з сином, які за 25 тисяч гривень везли до кордону двох ухилянтів

22:18, 10 вересня 2024
Двоє жителів Вінницького району підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через кордон.
На Вінниччині спіймали батька з сином, які за 25 тисяч гривень везли до кордону двох ухилянтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Могилів-Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру двом жителям Вінницького району за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їх звинувачують у сприянні цьому злочину, наданні засобів для переправлення та усуненні перешкод (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, 38-річний чоловік разом зі своїм 70-річним батьком організували переправлення двох громадян України призовного віку до Республіки Молдова поза визначеними пунктами пропуску. Вартість послуг складала 25 000 гривень.

Підозрювані зустріли жителів Києва та Харкова на залізничному вокзалі у Вінниці та перевезли їх об'їзними шляхами до автодороги в напрямку Могилева-Подільського. Потім вони пересадили чоловіків до автомобіля, яким керував син одного з підозрюваних. Автомобіль об'їхав блокпости та доставив подорожніх до річки Дністер, де вони планували незаконно переправитися через кордон.

Затримання відбулося під час руху в напрямку державного кордону.

Прокурори звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить слідче відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу прикордонників Могилів-Подільського прикордонного загону.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину до тих пір, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів триватиме до листопада

Швидко сформувати Службу дисциплінарних інспекторів поки що не вдається.

Принцип «воюй або працюй» передбачатиме чітке пояснення того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює – Шмигаль

Судячи із заяви прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зміни будуть вноситися до чинної постанови про бронювання, а критерії бронювання зроблять прозорими.

Хто переміг у конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 24 дисциплінарних інспекторів: список

У конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів перемогла представник ВАКС, але у Вищої ради правосуддя фактично не залишається вибору.

Емісії не буде, але не треба робити трагедію з помірної емісії під час війни – Денис Шмигаль

Навіть в програмі МВФ прописано, що в час війни помірна контрольована емісія допускається – Денис Шмигаль.

Військовослужбовців зобов’яжуть дотримуватися антикорупційних обмежень щодо сумісництва з іншою діяльністю і отримання подарунків

В Статуті внутрішньої служби ЗСУ окремо визначать антикорупційні обмеження, які стосуються сумісництва з іншими видами діяльності, одержання подарунків та використання майна в приватних інтересах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду