На Вінниччині спіймали батька з сином, які за 25 тисяч гривень везли до кордону двох ухилянтів

Двоє жителів Вінницького району підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Могилів-Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру двом жителям Вінницького району за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їх звинувачують у сприянні цьому злочину, наданні засобів для переправлення та усуненні перешкод (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, 38-річний чоловік разом зі своїм 70-річним батьком організували переправлення двох громадян України призовного віку до Республіки Молдова поза визначеними пунктами пропуску. Вартість послуг складала 25 000 гривень.

Підозрювані зустріли жителів Києва та Харкова на залізничному вокзалі у Вінниці та перевезли їх об'їзними шляхами до автодороги в напрямку Могилева-Подільського. Потім вони пересадили чоловіків до автомобіля, яким керував син одного з підозрюваних. Автомобіль об'їхав блокпости та доставив подорожніх до річки Дністер, де вони планували незаконно переправитися через кордон.

Затримання відбулося під час руху в напрямку державного кордону.

Прокурори звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить слідче відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу прикордонників Могилів-Подільського прикордонного загону.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину до тих пір, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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