Міноборони повернуло 230 тисяч одиниць бракованого товару на понад 550 млн гривень

Міноборони повернуло постачальникам товари через невідповідність стандартам під час технічного огляду.

Джерело фото: Міністерство оборони України

У серпні 2024 року Міністерство оборони України повернуло постачальникам близько 230 тисяч одиниць товару, який не відповідав вимогам, на суму понад 550 млн грн. Про це повідомили в Міноборони.

Це речове майно не було прийнято до Збройних сил України через виявлені недоліки під час технічного огляду. Заступник міністра оборони Юрій Джигир підкреслив, що після змін до наказу МОУ №375 огляд товарів тепер проводиться на Об'єднаних центрах забезпечення Командування сил логістики, що значно зменшило ризики підміни речового майна.

За словами Джигира, у серпні 2024 року Міноборони прийняло понад 1.5 млн одиниць речового майна на суму 1.6 млрд грн за 84 державними контрактами.

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