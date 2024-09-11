Минобороны вернуло 230 тысяч единиц бракованного товара на более 550 млн гривен

Минобороны вернуло поставщикам товары из-за несоответствия стандартам во время технического осмотра.

Источник фото: Министерство обороны Украины

В августе 2024 года Министерство обороны Украины вернуло поставщикам около 230 тысяч единиц товара, который не соответствовал требованиям, на сумму более 550 млн грн. Об этом сообщили в Минобороны.

Это вещевое имущество не было принято в Вооруженные силы Украины из-за выявленных недостатков во время технического осмотра. Заместитель министра обороны Юрий Джигир подчеркнул, что после изменений в приказ МОУ №375 осмотр товаров теперь проводится на Объединенных центрах обеспечения Командования сил логистики, что значительно уменьшило риски подмены вещевого имущества.

По словам Джигира, в августе 2024 года Минобороны приняло более 1.5 млн единиц вещевого имущества на сумму 1.6 млрд грн по 84 государственным контрактам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.