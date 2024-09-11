Практика судов
  1. В Украине

Минобороны вернуло 230 тысяч единиц бракованного товара на более 550 млн гривен

12:16, 11 сентября 2024
Минобороны вернуло поставщикам товары из-за несоответствия стандартам во время технического осмотра.
Минобороны вернуло 230 тысяч единиц бракованного товара на более 550 млн гривен
Источник фото: Министерство обороны Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В августе 2024 года Министерство обороны Украины вернуло поставщикам около 230 тысяч единиц товара, который не соответствовал требованиям, на сумму более 550 млн грн. Об этом сообщили в Минобороны.

Это вещевое имущество не было принято в Вооруженные силы Украины из-за выявленных недостатков во время технического осмотра. Заместитель министра обороны Юрий Джигир подчеркнул, что после изменений в приказ МОУ №375 осмотр товаров теперь проводится на Объединенных центрах обеспечения Командования сил логистики, что значительно уменьшило риски подмены вещевого имущества.

По словам Джигира, в августе 2024 года Минобороны приняло более 1.5 млн единиц вещевого имущества на сумму 1.6 млрд грн по 84 государственным контрактам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осуществление Минобороны выплаты частями единовременного денежного пособия до момента законодательного нормирования такого порядка является противоправным – заключение Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу противоправности осуществления Минобороны выплаты частями единовременной денежной помощи по делу по иску матери погибшего военнослужащего к ТЦК и Минобороны.

Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков – глава Нацбанка Андрей Пышный подытожил результаты миссии МВФ

Украина должна провести кропотливую работу по аккумулированию внутренних ресурсов – Андрей Пышный прокомментировал соглашение на уровне персонала с миссией МВФ.

Изменения в УПК, создание Высшего админсуда, аудит НАБУ, состав наблюдательного совета «Укрэнерго», курс и сбор налогов – какие условия назвали в МВФ

В заявлении МВФ указано, что война продолжится в 2025 году, и перечислены соответствующие реформы для Украины, чтобы она могла получить финансирование.

В Госаудитслужбе считают, что у судебной власти нет органа контроля за использованием бюджетных средств, поэтому взяли на себя миссию проверить суды

Высший совет правосудия, утверждая положение об ГСА, не определил для Государственной судебной администрации полномочия по контролю за использованием судами бюджетных средств, считает Аудитслужба.

Ситуация с подсудностью дел дошла уже до того, что пора создать справочник территориальной подсудности местных общих судов – Совет судей

В Совете судей Украины сообщили, что в вопросах территориальной подсудности судебных дел путаются уже сами судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду