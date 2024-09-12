Ухилявся від сплати податків — на Хмельниччині підприємець оскаржив штраф у понад 13 млн гривень

Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким керівника двох підприємств визнано винним в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та призначено покарання у виді штрафу в розмірі понад 13 млн грн з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією майна. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.
Встановлено, що керівник одного із приватних підприємств області, здійснюючи продаж сільськогосподарської продукції під виглядом власновирощеної, неправомірно скористався пільгами щодо оподаткування діяльності у сфері сільського господарства.
Окрім того, будучи керівником іншого підприємства, він облікував безтоварні операції з нібито придбання товарів, внаслідок чого ухилився від сплати ПДВ на суму понад 3 млн грн.
Також він зняв з рахунків понад 45 млн грн, з яких не сплачено майже 10 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
У такий злочинний спосіб підприємець ухилився від сплати податків у розмірі понад 13 млн грн.
Засуджений оскаржив вирок в апеляції, однак уникнути покарання йому не вдалось - вирок набрав законної сили.
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