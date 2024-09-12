Ухилявся від сплати податків — на Хмельниччині підприємець оскаржив штраф у понад 13 млн гривень

Керівник приватного підприємства, який продавав сільськогосподарську продукцію під виглядом власновирощеної, неправомірно скористався пільгами щодо оподаткування.

Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким керівника двох підприємств визнано винним в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та призначено покарання у виді штрафу в розмірі понад 13 млн грн з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією майна. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Встановлено, що керівник одного із приватних підприємств області, здійснюючи продаж сільськогосподарської продукції під виглядом власновирощеної, неправомірно скористався пільгами щодо оподаткування діяльності у сфері сільського господарства.

Окрім того, будучи керівником іншого підприємства, він облікував безтоварні операції з нібито придбання товарів, внаслідок чого ухилився від сплати ПДВ на суму понад 3 млн грн.

Також він зняв з рахунків понад 45 млн грн, з яких не сплачено майже 10 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

У такий злочинний спосіб підприємець ухилився від сплати податків у розмірі понад 13 млн грн.

Засуджений оскаржив вирок в апеляції, однак уникнути покарання йому не вдалось - вирок набрав законної сили.

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