Практика судов
  1. В Украине

Уклонялся от уплаты налогов — в Хмельницкой области предприниматель обжаловал штраф более чем в 13 млн гривен

23:31, 12 сентября 2024
Руководитель частного предприятия, продававший сельскохозяйственную продукцию под видом собственновыращенной, неправомерно воспользовался льготами по налогообложению.
Уклонялся от уплаты налогов — в Хмельницкой области предприниматель обжаловал штраф более чем в 13 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницким апелляционным судом оставлен без изменений приговор суда первой инстанции, которым руководитель двух предприятий признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и назначен наказание в виде штрафа в размере более 13 млн грн с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком 3 года, с конфискацией имущества. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Установлено, что руководитель одного из частных предприятий области, осуществляя продажу сельскохозяйственной продукции под видом собственновыращенной, неправомерно воспользовался льготами по налогообложению в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, будучи руководителем другого предприятия, он учел бестоварные операции по якобы приобретению товаров, в результате чего уклонился от уплаты НДС на сумму более 3 млн грн.

Также он снял со счетов свыше 45 млн. грн., с которых не уплачено почти 10 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Таким преступным способом предприниматель уклонился от уплаты налогов в размере более 13 млн грн.

Осужденный обжаловал приговор в апелляции, однако избежать наказания ему не удалось - приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максим Валерьевич опытный менеджер, он нам сейчас нужен – в Совете правосудия рассказали, почему Максим Пампура возглавляет ГСА без конкурса

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик лично выступил в поддержку и. о. председателя Государственной судебной администрации.

Суд отменил отказ пограничной службы выпустить мужчину за границу, перечислив собственные ответы на вопросы, которые поставил ЕСПЧ по жалобам на запрет выезда

Львовский окружной административный суд указал, что «соблюдение конституционных стандартов требует, чтобы государство приняло законы, регулирующие вопросы ограничения гарантированных Конституцией прав и свобод лица, а не принимало подзаконные нормативные акты, которыми «позволяет» пользоваться этими правами и свободами, к тому же, только отдельным категориям граждан Украины».

Налоговый залог распространяется исключительно на имущество налогоплательщика, имеющего налоговый долг – Верховный Суд

Банк, купивший спорное имущество в результате обращения взыскания на предмет ипотеки, не заменяет экс-собственника имущества в правоотношениях по погашению задолженности по уплате налогов – Верховный Суд.

Совет судей Украины согласовал изменения в Кодекс судейской этики, теперь дело за Съездом судей

На съезде судей 18-19 сентября ожидаются дискуссии по поводу предложенных изменений в Кодекс судейской этики.

Заведения высшего образования МВД и СБУ лишат права готовить юристов

Вузы МВД и СБУ не смогут готовить юристов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду