Уклонялся от уплаты налогов — в Хмельницкой области предприниматель обжаловал штраф более чем в 13 млн гривен

Руководитель частного предприятия, продававший сельскохозяйственную продукцию под видом собственновыращенной, неправомерно воспользовался льготами по налогообложению.

Хмельницким апелляционным судом оставлен без изменений приговор суда первой инстанции, которым руководитель двух предприятий признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и назначен наказание в виде штрафа в размере более 13 млн грн с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком 3 года, с конфискацией имущества. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Установлено, что руководитель одного из частных предприятий области, осуществляя продажу сельскохозяйственной продукции под видом собственновыращенной, неправомерно воспользовался льготами по налогообложению в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, будучи руководителем другого предприятия, он учел бестоварные операции по якобы приобретению товаров, в результате чего уклонился от уплаты НДС на сумму более 3 млн грн.

Также он снял со счетов свыше 45 млн. грн., с которых не уплачено почти 10 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Таким преступным способом предприниматель уклонился от уплаты налогов в размере более 13 млн грн.

Осужденный обжаловал приговор в апелляции, однако избежать наказания ему не удалось - приговор вступил в законную силу.

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