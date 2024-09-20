Кабмін звільнив низку заступників очільників трьох міністерств – кого звільнили

Під час засідання 20 вересня Кабінет Міністрів України розглянув кадрові рішення.
Так, зокрема, Уряд ухвалив низку розпоряджень про звільнення заступників міністрів, а саме:
Карандєєва Ростислава Володимировича з посади першого заступника Міністра культури та інформаційної політики
Краснолуцького Олександра Васильовича з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
Кушніра Максима Валерійовича з посади заступника Міністра у справах ветеранів
Крім того, Кабмін прийняв рішення про призначення Тимофєєва Сергія Олександровича заступником Міністра молоді та спорту.
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