Кабмін звільнив низку заступників очільників трьох міністерств – кого звільнили

Уряд призначив Сергія Тимофєєва заступником Міністра молоді та спорту України.

Під час засідання 20 вересня Кабінет Міністрів України розглянув кадрові рішення.

Так, зокрема, Уряд ухвалив низку розпоряджень про звільнення заступників міністрів, а саме:

Карандєєва Ростислава Володимировича з посади першого заступника Міністра культури та інформаційної політики

Краснолуцького Олександра Васильовича з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Кушніра Максима Валерійовича з посади заступника Міністра у справах ветеранів

Крім того, Кабмін прийняв рішення про призначення Тимофєєва Сергія Олександровича заступником Міністра молоді та спорту.

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