Кабмин уволил ряд заместителей руководителей трех министерств – кого уволили

Правительство назначило Сергея Тимофеева заместителем Министра молодежи и спорта Украины.

В ходе заседания 20 сентября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения.

Так, в частности, Правительство приняло ряд распоряжений об увольнении заместителей министров, а именно:

Карандеева Ростислава Владимировича с должности первого заместителя Министра культуры и информационной политики

Краснолуцкого Александра Васильевича с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

Кушнира Максима Валерьевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов

Кроме того, Кабмин принял решение о назначении Тимофеева Сергея Александровича заместителем Министра молодежи и спорту.

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