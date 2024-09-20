Кабмин уволил ряд заместителей руководителей трех министерств – кого уволили

В ходе заседания 20 сентября Кабинет Министров Украины рассмотрел кадровые решения.
Так, в частности, Правительство приняло ряд распоряжений об увольнении заместителей министров, а именно:
Карандеева Ростислава Владимировича с должности первого заместителя Министра культуры и информационной политики
Краснолуцкого Александра Васильевича с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов
Кушнира Максима Валерьевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов
Кроме того, Кабмин принял решение о назначении Тимофеева Сергея Александровича заместителем Министра молодежи и спорту.
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