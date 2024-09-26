На Івано-Франківщині розшукали підлітка, який вийшов з дому в сторону лісу та зник

Підлітка супроводили до місця проживання та передали батькам.

На Івано-Франківщині підліток майже добу провів у лісі. На його пошуки було залучено 34 рятувальники, 10 одиниць техніки, кінологи ДСНС, поліція, працівники лісового господарства, а також місцеві мешканці.

Як розповіли у ДСНС України, підліток із с. Чорний потік 25 вересня вийшов з дому в сторону лісового масиву й не повернувся назад. Місце знаходження хлопця було невідоме, зв'язок з ним теж був відсутній.

У четвер, 26 вересня, рятувальникам вдалося знайти хлопця в лісовому масиві села Молодятин, Коломийського району.

Підлітка супроводили до місця проживання та передали батькам. Стан хлопця задовільний.

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