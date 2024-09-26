На Ивано-Франковщине разыскали подростка, который вышел из дома в сторону леса и пропал

Подростка сопроводили к месту жительства и передали родителям.

На Ивано-Франковщине подросток почти сутки провел в лесу. На его поиски были привлечены 34 спасателя, 10 единиц техники, кинологи ГСЧС, полиция, работники лесного хозяйства, а также местные жители.

Как рассказали в ГСЧС Украины, подросток из с. Черный поток 25 сентября вышел из дома в сторону лесного массива и не вернулся назад. Место нахождения парня было неизвестно, связь с ним тоже отсутствовала.

В четверг, 26 сентября, спасателям удалось обнаружить парня в лесном массиве села Молодятин, Коломыйского района.

Подростка сопроводили к месту жительства и передали родителям. Состояние парня удовлетворительное.

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