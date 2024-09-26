Як юридичним особам призначити належного користувача онлайн — алгоритм дій

Для призначення належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу треба виконати низку кроків.

Фото: hsc.gov.ua

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Головний сервісний центр МВС пояснив, як юридичним особам призначити належного користувача онлайн.

Починаючи з травня 2024 року шеринг авто також здійснюється онлайн – у Кабінеті водія для бізнесу.

Для призначення належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу виконуються наступні дії:

відповідальна особа обирає у Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку;

фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія;

заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус.

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