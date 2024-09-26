Байден повідомив про викриття криптомережі, що сприяла обходу санкцій росією

США розкрили глобальну криптомережу відмивання коштів на користь росії.

Джерело фото: nv.ua

Президент США Джо Байден повідомив про викриття ще однієї міжнародної мережі, яка допомагала росії обходити санкції та займалася відмиванням коштів. Про це йдеться у заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

«З метою протидії обходу накладених на росію санкцій та відмиванню коштів, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Секретна служба США сьогодні вжили заходів для припинення роботи глобальної криптомережі, у координації з нашими міжнародними партнерами», – зазначив Байден.

За словами Байдена «Сполучені Штати продовжать збільшувати витрати росії на її війну в Україні та позбавляти російську оборонно-промислову базу ресурсів».

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