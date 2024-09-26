Байден сообщил о разоблачении криптосети, способствовавшей обходу санкций россией

США раскрыли глобальную криптосеть отмывания средств в пользу россии.

Источник фото: nv.ua

Президент США Джо Байден сообщил о разоблачении еще одной международной сети, которая помогала россии обходить санкции и занималась отмыванием средств. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«С целью противодействия обхода наложенных на россию санкций и отмыванию средств, Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США сегодня приняли меры для прекращения работы глобальной криптосети, в координации с нашими международными партнерами», - отметил Байден.

По словам Байдена «Соединенные Штаты продолжат увеличивать расходы россии на ее войну в Украине и лишать российскую оборонно-промышленную базу ресурсов».

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