Как юридическим лицам назначить надлежащего пользователя онлайн — алгоритм действий

Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса нужно выполнить ряд шагов.

Фото: hsc.gov.ua

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Главный сервисный центр МВД объяснил, как юридическим лицам назначить надлежащего пользователя онлайн.

Начиная с мая 2024 года, шеринг авто также осуществляется онлайн – в Кабинете водителя для бизнеса.

Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса выполняются следующие действия:

ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку;

физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя;

заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.

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