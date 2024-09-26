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Как юридическим лицам назначить надлежащего пользователя онлайн — алгоритм действий

16:32, 26 сентября 2024
Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса нужно выполнить ряд шагов.
Как юридическим лицам назначить надлежащего пользователя онлайн — алгоритм действий
Фото: hsc.gov.ua
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Главный сервисный центр МВД объяснил, как юридическим лицам назначить надлежащего пользователя онлайн.

Начиная с мая 2024 года, шеринг авто также осуществляется онлайн – в Кабинете водителя для бизнеса.

Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса выполняются следующие действия:

ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку;

физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя;

заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.

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