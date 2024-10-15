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В Україні вперше розглядають позбавлення опікунства за зверненням дитини, яка перебуває за кордоном — Омбудсман

16:55, 15 жовтня 2024
Хлопчик, який проживає за кордоном, просить представити його інтереси в суді, щоб звільнити бабусю від обов’язків піклувальника.
В Україні вперше розглядають позбавлення опікунства за зверненням дитини, яка перебуває за кордоном — Омбудсман
Фото: rbc.ua
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До представництва Омбудсмана в Івано-Франківській області звернувся хлопчик, який проживає за кордоном і попросив представити його інтереси в суді, щоб звільнити бабусю від обов’язків піклувальника. Про унікальний кейс розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Повідомляється, що дитина проживає за кордоном із вітчимом, який є його опікуном за кордоном і батьком його рідної сестри. А мати хлопчика, військовослужбовиця ЗСУ, загинула внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання.

«Неповнолітній у своєму зверненні зазначає, що бабуся після смерті матері звернулась до держорганів й отримала на свою користь рішення: позбавлення його біологічного батька батьківських прав і встановлення опіки над дитиною. Водночас хлопчик зауважує, що фактично бабуся не є його опікуном, з ним не проживає й не бере участі у вихованні, а також вводить в оману держоргани й всі юридично значимі дії вчиняє від його імені, але не на користь дитини. 

Також хлопчик повідомляє, що йому, як сину загиблої, Міноборони призначило одноразову грошову допомогу. Проте, бабуся, як опікун, отримала кошти, доля яких не відома неповнолітньому», — розповів Омбусдман.

Він додав: щодо цього розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за кваліфікацією частини 5 статті 190 КК України.

Також дитина звернулася до Омбудсмана з проханням представляти його інтереси у суді й звільнити бабусю від обов’язків піклувальника.

Правоохоронці встановили, що бабуся дійсно не виконує обов’язки опікуна неповнолітнього онука та відкрили кримінальну справу за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Рахунки підозрюваної арештували.

«Третьою особою у цій справі виступає наша інституція від мого імені, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Наразі триває слідство у кримінальному провадженні, а також розгляд цивільної справи у суді. Сподіваюсь на відновлення справедливості для дитини позбавленої батьківського піклування та на поновлення його прав.

Цей особливий випадок – перший і наразі єдиний, коли як Омбудсман України представляю інтереси за проханням неповнолітньої дитини, яка перебуває за кордоном, в суді та не може самостійно реалізувати свої права. Мета одна – забезпечити доступ до правосуддя дитини та відновлення її порушених прав!» — наголосив Дмитро Лубінець.

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