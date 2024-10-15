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В Украине впервые рассматривают лишение попечительства за обращением ребенка, находящегося за рубежом — Омбудсман

16:55, 15 октября 2024
Мальчик, проживающий за границей, просит представить его интересы в суде, чтобы освободить бабушку от обязанностей попечителя.
В Украине впервые рассматривают лишение попечительства за обращением ребенка, находящегося за рубежом — Омбудсман
Фото: rbc.ua
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К представительству Омбудсмана в Ивано-Франковской области обратился проживающий за рубежом мальчик и попросил представить его интересы в суде, чтобы освободить бабушку от обязанностей попечителя. Об уникальном кейсе рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Сообщается, что ребенок проживает за границей с отчимом, который является его опекуном за границей и отцом его родной сестры. А мать мальчика, военнослужащая ВСУ, погибла в результате обстрела во время выполнения боевого задания.

«Несовершеннолетний в своем обращении отмечает, что бабушка после смерти матери обратилась в госорганы и получила в свою пользу решение: лишение его биологического отца родительских прав и установление опеки над ребенком. В то же время мальчик замечает, что фактически бабушка не является его опекуном, с ним не проживает и не участвует в воспитании, а также обманывает госорганы и все юридически значимые действия совершает от его имени, но не в пользу ребенка.

Также мальчик сообщает, что ему, как сыну погибшей, Минобороны назначило единовременную денежную помощь. Однако бабушка, как опекун, получила средства, судьба которых неизвестна несовершеннолетнему», — рассказал Омбусдман.

Он добавил: в этом отношении начато досудебное расследование в уголовном производстве по квалификации части 5 статьи 190 УК Украины.

Также ребенок обратился к Омбудсману с просьбой представлять его интересы в суде и освободить бабушку от обязанностей попечителя.

Правоохранители установили, что бабушка действительно не исполняет обязанности опекуна несовершеннолетнего внука и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Счета подозреваемой арестовали.

«Третьим лицом по этому делу выступает наш институт от моего имени, как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В настоящее время продолжается следствие по уголовному производству, а также рассмотрение гражданского дела в суде. Надеюсь на восстановление справедливости для ребенка, лишенного родительской опеки, и на восстановление его прав.

Этот особый случай – первый и единственный, когда как Омбудсман Украины представляю интересы по просьбе несовершеннолетнего ребенка, который находится за границей, в суде и не может самостоятельно реализовать свои права. Цель одна – обеспечить доступ к правосудию ребенка и восстановление его нарушенных прав!» – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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