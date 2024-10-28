Зеленський розповів, чи припиниться вогонь після виборів в США

Володимир Зеленський вважає, що заморозка війни без чітких гарантій для України буде дуже великим ризиком.

Якщо після виборів США підтримка України припиниться, це ускладнить ситуацію для Києва, і тоді доведеться шукати нові рішення. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Times of India.

"Багато речей залежить від політики США. Мені здається, це не дуже глибокий аналіз, коли ми говоримо, що все залежить від виборів в США. Багато чого, але не все. Початок війни в Україні і те, що наша нація вистояла, вона була без підтримки союзників, включаючи США", - сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що Україна зупинила окупантів, але повернути контроль над територіями лише своїми силами було б надзвичайно важко і призвело б до значних людських втрат.

Ткож він зазначив, що для України виникнуть серйозні труднощі у разі зміни політики США та заяви з Вашингтона про не підтримку країни у справедливому захисті її територій.

"І аспект щодо припинення вогню. Ми повинні розуміти, ми проти замороженого конфлікту, ми не хочемо третьої війни… Було припинення вогню, була Нормандія та мінські процеси, тисячі переговорів з рф та іншими партнерами. І потім повномасштабна війна", - заявив Глава держави.

Президент також вважає, що замороження війни в даний момент без чіткого усвідомлення наслідків на майбутнє та без надійних гарантій безпеки для українців є серйозним ризиком.

"Все має бути на папері, зрозуміло, коли закінчиться ця війна і хто і в якому обсязі нестиме за неї відповідальність. Звичайно агресор", - резюмував Володимир Зеленський.

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