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Зеленский рассказал, прекратится ли огонь после выборов в США

12:26, 28 октября 2024
Владимир Зеленский считает, что заморозка войны без четких гарантий для Украины будет очень большим риском.
Зеленский рассказал, прекратится ли огонь после выборов в США
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Если после выборов США поддержка Украины прекратится, это усложнит ситуацию для Киева и придется искать новые решения. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Times of India.

"Многие вещи зависят от политики США. Мне кажется, это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в США. Многое, но не все. Начало войны в Украине и то, что наша нация выстояла, она была без поддержки союзников, включая США", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина остановила оккупантов, но вернуть контроль над территориями только своими силами было бы очень тяжело и привело бы к значительным человеческим потерям.

Он также отметил, что для Украины возникнут серьезные трудности в случае изменения политики США и заявления из Вашингтона о не поддержке страны в справедливой защите ее территорий.

"И аспект по прекращению огня. Мы должны понимать, мы против замороженного конфликта, мы не хотим третьей войны… Было прекращение огня, была Нормандия и минские процессы, тысячи переговоров с рф и другими партнерами. И потом полномасштабная война", - заявил Глава государства.

Президент также считает, что заморозка войны в настоящее время без четкого осознания последствий на будущее и без надежных гарантий безопасности для украинцев является серьезным риском.

"Все должно быть на бумаге, разумеется, когда закончится эта война и кто и в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно, агрессор", - резюмировал Владимир Зеленский.

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США война Владимир Зеленский

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