Практика судів
  1. В Україні

В Україні створено Проектний офіс з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації судів

15:13, 29 жовтня 2024
У ДСА заявили, що наразі триває формування команди експертів щодо цифровізації судів, органів і установ системи правосуддя.
В Україні створено Проектний офіс з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації судів
Фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

При Державній судовій  адміністрації України створено Проектний офіс з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації судів, органів і установ системи правосуддя. Зараз триває формування команди експертів з цього напрямку.  Про це повідомив заступник голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Леонід Сапельніков на своїй сторінці у Facebook. 

 «Цей підхід дає змогу модернізувати консервативні системи, покликанням яких є підтримка стабільного функціонування, чим по суті є державний механізм, без зайвих загроз. Діючи так, ми перетворюємо складний та недосяжний термін «цифровізація суду» на перелік конкретних ІТ-продуктів, які можуть бути впроваджені у конкретні терміни», - заявив він.

За словами заступника голови ДСА, проектні офіси при державних інституціях – це можливість вирішити і стратегічні завдання, чим є Урядова програма цифровізації, Ukraine Facility Plan, зобов'язання України щодо вступу до ЄС, і створювати нові ІТ-сервіси для громадян, удосконалювати якість вже існуючих сервісів. 

За його словами, у такий спосіб держава може «швидко та ефективно реагувати на запит спільноти, це свідчить про розвиток саме сервісної складової. І саме такий підхід ми обрали».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора

Народні депутати підтримали подання Президента Володимира Зеленського про звільнення Генпрокурора Андрія Костіна.

Верховна Рада підтримала створення Соціального реєстру, який буде обмінюватися даними з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг»

Схвалений за основу законопроект передбачає, що окрім Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів.

Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року

Народні депутати уточнили повноваження МСЕК і порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій новим законом.

Верховна Рада прийняла закон про угоди корупціонерів зі слідством

Парламент прийняв закон про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством – інакше Україна ризикувала не отримати 4 млрд євро від ЄС.

Кандидатам в судді не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу спрощення умов для того, щоб стати суддею – кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду