В Україні створено Проектний офіс з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації судів

У ДСА заявили, що наразі триває формування команди експертів щодо цифровізації судів, органів і установ системи правосуддя.

Фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

При Державній судовій адміністрації України створено Проектний офіс з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації судів, органів і установ системи правосуддя. Зараз триває формування команди експертів з цього напрямку. Про це повідомив заступник голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Леонід Сапельніков на своїй сторінці у Facebook.

«Цей підхід дає змогу модернізувати консервативні системи, покликанням яких є підтримка стабільного функціонування, чим по суті є державний механізм, без зайвих загроз. Діючи так, ми перетворюємо складний та недосяжний термін «цифровізація суду» на перелік конкретних ІТ-продуктів, які можуть бути впроваджені у конкретні терміни», - заявив він.

За словами заступника голови ДСА, проектні офіси при державних інституціях – це можливість вирішити і стратегічні завдання, чим є Урядова програма цифровізації, Ukraine Facility Plan, зобов'язання України щодо вступу до ЄС, і створювати нові ІТ-сервіси для громадян, удосконалювати якість вже існуючих сервісів.

За його словами, у такий спосіб держава може «швидко та ефективно реагувати на запит спільноти, це свідчить про розвиток саме сервісної складової. І саме такий підхід ми обрали».

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