В Украине создан Проектный офис по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации судов

В ГСА заявили, что продолжается формирование команды экспертов по цифровизации судов, органов и учреждений системы правосудия.

Фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

При Государственной судебной администрации Украины создан Проектный офис по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации судов, органов и учреждений системы правосудия. Сейчас идет формирование команды экспертов по этому направлению. Об этом сообщил заместитель председателя ГСА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Леонид Сапельников на своей странице в Facebook.

«Этот подход позволяет модернизировать консервативные системы, призванием которых является поддержка стабильного функционирования, чем по сути есть государственный механизм, без лишних угроз. Действуя так, мы превращаем сложный и недостижимый термин «цифровизация суда» в перечень конкретных ИТ-продуктов, которые могут быть введены в конкретные сроки», - заявил он.

По словам заместителя председателя ГСА, проектные офисы при государственных институтах – это возможность решить и стратегические задачи, чем Правительственная программа цифровизации, Ukraine Facility Plan, обязательства Украины по вступлению в ЕС, и создавать новые ИТ-сервисы для граждан, совершенствовать качество уже существующих сервисов.

По его словам, таким образом государство может «быстро и эффективно реагировать на запрос сообщества, это свидетельствует о развитии именно сервисной составляющей. И именно такой подход мы избрали».

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