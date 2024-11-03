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Патрульна поліція нагадує, як правильно переходити дорогу та який штраф можуть виписати пішоходам

23:30, 3 листопада 2024
Пішохід зобов'язаний переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних.
Патрульна поліція нагадує, як правильно переходити дорогу та який штраф можуть виписати пішоходам
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Пішоходів можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил переходу проїзної частини, зокрема за перехід у неналежних місцях або на червоне світло світлофора. Про це нагадали у патрульній поліції Харківської області.

Згідно з чинними правилами, пішоходи повинні переходити проїзну частину:

  • по пішохідних переходах - підземних і надземних
  • у разі їх відсутності - на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч

Уточнюється, що в місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами:

  • або регулювальника
  • або світлофора

Крім того, перед виходом на проїзну частину з-поза транспортних засобів, які стоять (або будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість), пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, які наближаються.

"Незважаючи на те, що на пішохідному переході пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, у ПДР передбачено, що перш ніж вийти на проїзну частину або пішохідний перехід, вони повинні переконатися, що це буде безпечно для їх життя та здоров'я", - пояснили у патрульній поліції.

Українцям нагадали, що  пішоходів можуть покарати за:

  • непокору сигналам регулювання дорожнього руху
  • перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються
  • невиконання інших правил дорожнього руху

У такій ситуації на людину можуть накласти штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить нині 255 грн.

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