Патрульная полиция напоминает, как правильно переходить дорогу и какой штраф могут выписать пешеходам

Пешеход должен переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным.

Пешеходов могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, в частности, за переход в неположенных местах или на красный свет светофора. Об этом напомнили в патрульной полиции Харьковской области.

Согласно действующим правилам, пешеходы должны переходить проезжую часть:

- по пешеходным переходам – подземным и надземным

- в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин

Уточняется, что в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами:

- или регулятора

- или светофора

Кроме того, перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств (или любых объектов, ограничивающих обзорность), пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.

"Несмотря на то, что на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, в ПДД предусмотрено, что прежде, чем выйти на проезжую часть или пешеходный переход, они должны убедиться, что это будет безопасно для их жизни и здоровья", - пояснили в патрульной полиции.

Украинцам напомнили, что пешеходов могут наказать за:

неповиновение сигналам регулировки дорожного движения

переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами

невыполнение других правил дорожного движения

В такой ситуации на человека могут наложить штраф в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет сейчас 255 грн.

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