Патрульная полиция напоминает, как правильно переходить дорогу и какой штраф могут выписать пешеходам

Пешеходов могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, в частности, за переход в неположенных местах или на красный свет светофора. Об этом напомнили в патрульной полиции Харьковской области.
Согласно действующим правилам, пешеходы должны переходить проезжую часть:
- по пешеходным переходам – подземным и надземным
- в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин
Уточняется, что в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами:
- или регулятора
- или светофора
Кроме того, перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств (или любых объектов, ограничивающих обзорность), пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.
"Несмотря на то, что на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, в ПДД предусмотрено, что прежде, чем выйти на проезжую часть или пешеходный переход, они должны убедиться, что это будет безопасно для их жизни и здоровья", - пояснили в патрульной полиции.
Украинцам напомнили, что пешеходов могут наказать за:
В такой ситуации на человека могут наложить штраф в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет сейчас 255 грн.
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