На Одещині землі оборони вартістю 50 млн гривень були незаконно передані у користування підприємцям

Йдеться про 2300 гектарів землі військового полігону в Одеській області.

На Одещині у державну власність повернули земельні ділянки одного з військових полігонів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

На підставі судових рішень землі оборони площею 2300 га та орієнтовною вартістю понад 500 млн грн були визнані власністю держави.

Як повідомляється, ці земельні ділянки були незаконно переведені в комунальну власність селищної громади за рішенням місцевого органу влади, а згодом передані в оренду приватним підприємцям для отримання прибутку.

Прокуратура у судовому порядку визнала незаконним та скасувала рішення органу місцевого самоврядування, а також витребувала ці земельні ділянки на користь держави в особі Міністерства оборони.

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