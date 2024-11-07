В Одесской области земли обороны стоимостью 50 млн гривен были незаконно переданы в пользование предпринимателям

Речь идет о 2300 гектарах земли военного полигона в Одесской области.

В Одесской области в государственную собственность вернули земельные участки одного из военных полигонов. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

На основании судебных решений земли обороны площадью 2300 га и ориентировочной стоимостью более 500 млн грн были признаны собственностью государства.

Как сообщается, эти земельные участки были незаконно переведены в коммунальную собственность поселкового общества по решению местного органа власти, а впоследствии переданы в аренду частным предпринимателям для получения прибыли.

Прокуратура в судебном порядке сочла незаконным и отменила решение органа местного самоуправления, а также истребовала эти земельные участки в пользу государства в лице Министерства обороны.

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