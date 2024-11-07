Даниил Гетманцев предлагает обсудить введение обязательной покупки ОВГЗ для всех украинцев

Гетманцев подчеркнул, что хотя в Украине в настоящее время существует военный сбор, но обязательная покупка облигаций может стать дополнительным источником финансирования сектора безопасности и обороны.

Народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал идею о внедрении обязательной системы покупки военных облигаций украинцами. По словам депутата, такая инициатива могла бы помочь в финансировании армии и обеспечить стабильность внутреннего рынка военных облигаций на фоне войны, что идет.

Он привел пример Израиля, который в 1970-х годах ввел обязательный военный заем, где 7% дохода граждан направлялись на приобретение военных облигаций.

«Может ли подобная обязательная накопительная схема введена в Украине (исключительно военное время и исключительно финансирование сил безопасности и обороны) – вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии. Да, у нас уже есть военный сбор (кстати подобный военный сбор, war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно – это разные инструменты финансирования военных усилий, совместного в которых это разве что обязательное участие в уплате налога или приобретении облигаций», - отметил он.

Гетманцев отметил, что спрос на военные облигации растет и напомнил о рекордных результатах октябрьских аукционов по размещению ОВГЗ, где было привлечено 106,9 млрд грн. По его словам, оживлению рынка способствовал ряд недавних мер, принятых с целью стимулирования участия банков в аукционах по размещению ОВГЗ.

Во-первых, увеличен норматив обязательных резервов банков на 5 п.п. (за исключением срочных вкладов населения в гривне более 93 дней).

Во-вторых, одновременно увеличены пропорции вложения этих резервов в бенч-марк ОВГЗ (с 50 до 60%).

В-третьих, чтобы дополнительно направить свободную ликвидность банков в покупку ОВГЗ, снижена ставка по трехмесячным ДС-сертификатам. По оценкам НБУ, это позволит увеличить чистый спрос на ОВГЗ со стороны банков на 130 млрд грн.

На 1 ноября 2024 года портфель ОВГЗ в обращении составил 1758 млрд грн. Он был распределен следующим образом:

Коммерческие банки – 46,7%

НБУ – 38,5%

Юрлица – 8,4%

Физлица – 4,0%

Нерезиденты – 1,3%

Страховые компании – 1,1%

ОТО – 0,04%

По мнению Гетманцева, Министерство финансов и НБУ могут разработать индивидуальные планы для такого обязательного участия, а инициатива должна относиться только к военному времени.

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