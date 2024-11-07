Данило Гетманцев пропонує обговорити введення обов’язкової купівлі ОВДП для всіх українців

Гетманцев підкреслив, що хоча в Україні наразі існує військовий збір, але обов'язкова купівля облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони.

Народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив ідею впровадження обов’язкової системи купівлі військових облігацій українцями. За словами депутата, така ініціатива могла б допомогти у фінансуванні армії та забезпечити стабільність внутрішнього ринку військових облігацій на тлі війни, що триває.

Він навів приклад Ізраїлю, який у 1970-х роках ввів обов'язкову військову позику, де 7% від доходу громадян спрямовувались на придбання військових облігацій.

«Чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки і оборони) – питання глибокої політичної, суспільної і професійної дискусії. Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраілі). Утім звісно – це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій», - зазначив він.

Гетманцев зазначив, що попит на військові облігації зростає, і нагадав про рекордні результати жовтневих аукціонів з розміщення ОВДП, де було залучено 106,9 млрд грн. За його словами, пожвавленню ринку сприяла низка нещодавніх заходів, прийнятих з метою стимулювання участі банків в аукціонах із розміщення ОВДП.

По-перше, збільшено норматив обов’язкових резервів банків на 5 п.п. (за винятком строкових вкладів населення у гривні більше 93 днів).

По-друге, одночасно збільшено пропорції вкладання цих резервів у бенч-марк ОВДП (з 50 до 60%).

По-третє, аби додатково направити вільну ліквідність банків у купівлю ОВДП, знижено ставку за тримісячними ДС-сертифікатами. За оцінками НБУ, це дасть змогу збільшити чистий попит на ОВДП з боку банків на 130 млрд. грн.

На 1 листопада 2024 року портфель ОВДП в обігу становив 1758 млрд. грн. Він був розподілений наступним чином:

Комерційні банки – 46,7%

НБУ – 38,5%

Юрособи – 8,4%

Фізособи – 4,0%

Нерезиденти – 1,3%

Страхові компанії – 1,1%

ОТГ – 0,04%

На думку Гетманцева, Міністерство фінансів та НБУ можуть розробити індивідуальні плани для такої обов'язкової участі, а ініціатива має стосуватися лише воєнного часу.

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