Практика судів
  1. В Україні

Данило Гетманцев пропонує обговорити введення обов’язкової купівлі ОВДП для всіх українців

14:45, 7 листопада 2024
Гетманцев підкреслив, що хоча в Україні наразі існує військовий збір, але обов'язкова купівля облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони.
Данило Гетманцев пропонує обговорити введення обов’язкової купівлі ОВДП для всіх українців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив ідею впровадження обов’язкової системи купівлі військових облігацій українцями. За словами депутата, така ініціатива могла б допомогти у фінансуванні армії та забезпечити стабільність внутрішнього ринку військових облігацій на тлі війни, що триває.

Він навів приклад Ізраїлю, який у 1970-х роках ввів обов'язкову військову позику, де 7% від доходу громадян спрямовувались на придбання військових облігацій.

«Чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки і оборони) – питання глибокої політичної, суспільної і професійної дискусії. Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраілі). Утім звісно – це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій», - зазначив він.

Гетманцев зазначив, що попит на військові облігації зростає, і нагадав про рекордні результати жовтневих аукціонів з розміщення ОВДП, де було залучено 106,9 млрд грн. За його словами, пожвавленню ринку сприяла низка нещодавніх заходів, прийнятих з метою стимулювання участі банків в аукціонах із розміщення ОВДП.

По-перше, збільшено норматив обов’язкових резервів банків на 5 п.п. (за винятком строкових вкладів населення у гривні більше 93 днів).

По-друге, одночасно збільшено пропорції вкладання цих резервів у бенч-марк ОВДП (з 50 до 60%).

По-третє, аби додатково направити вільну ліквідність банків у купівлю ОВДП, знижено ставку за тримісячними ДС-сертифікатами. За оцінками НБУ, це дасть змогу збільшити чистий попит на ОВДП з боку банків на 130 млрд. грн.

На 1 листопада 2024 року портфель ОВДП в обігу становив 1758 млрд. грн. Він був розподілений наступним чином:

  • Комерційні банки – 46,7%
  • НБУ – 38,5%
  • Юрособи – 8,4%
  • Фізособи – 4,0%
  • Нерезиденти – 1,3%
  • Страхові компанії – 1,1%
  • ОТГ – 0,04%

На думку Гетманцева, Міністерство фінансів та НБУ можуть розробити індивідуальні плани для такої обов'язкової участі, а ініціатива має стосуватися лише воєнного часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як застосовується закон Третьякової про позбавлення мобілізованих вчителів права на збереження середнього заробітку

Вчитель школи, який служить у ЗСУ, стверджував, що мобілізовані педагоги мають право на збереження середнього заробітку – що вирішив Верховний Суд.

Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.

Олаф Шольц після звільнення міністра фінансів готує передумови для позачергових виборів у Німеччині

Після звільнення міністра фінансів через розбіжності щодо економічних реформ канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що голосування про недовіру уряду відбудеться 15 січня.

Суддя наговорив зайвого в судовому засіданні на адресу обвинуваченого, але навіть публічне каяття не врятувало суддю від проблем

Емоції довели суддю Жашківського райсуду Романа Шимчика до подання про звільнення з посади.

Верховний Суд пояснив, що є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Апеляційний суд відхилив доводи про те, що невідшкодування шкоди потерпілому перешкоджає звільненню обвинуваченого від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва