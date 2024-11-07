Google прибрав з карт супутникові знімки українських військових об’єктів

Google зробив оборонну інфраструктуру України невидимою на картах — ситуація врегульована.

Джерело фото: ТСН

Як раніше повідомлялося, американська компанія Google опублікувала оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. Проте у компанії заявили, що знімки з оборонною інфраструктурою були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел.

Відтак Google виправив ситуацію зі своїми картами і тепер українські військові об‘єкти та системи на них не відображаються. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко.

«Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ок», — йдеться у дописі посадовця.

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