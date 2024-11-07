Google убрал с карт спутниковые снимки украинских военных объектов

Google сделал оборонную инфраструктуру Украины невидимой на картах – ситуация урегулирована.

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Как ранее сообщалось, американская компания Google опубликовала обновленные спутниковые снимки с расположением украинских военных систем. Однако в компании заявили, что снимки с оборонной инфраструктурой были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.

Поэтому Google исправил ситуацию со своими картами и теперь украинские военные объекты и системы на них не отображаются. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО (ЦПД) Андрей Коваленко.

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок», - говорится в заметке чиновника.

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