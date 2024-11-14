Сповіщення від ЗСУ про повітряні загрози з'являться у Viber — що відомо

Повітряні сили з 19 листопада інформуватимуть про повітряні тривоги у Viber.

Із 19 листопада Повітряні сили ЗСУ інформуватимуть українців про повітряні тривоги у месенджері Viber.

«19 листопада 2024 року, на 1000 днів великої війни з росією, починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber. Долучайтеся до офіційної спільноти Повітряних Сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватися, як Повітряні Сили б'ють ворога», - зазначають ПС ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, популярний месенджер Rakuten Viber приєднався до Дія.City.

На початку цього року компанія відкрила офіс в Україні. А три її субкомпанії — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — уже мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.