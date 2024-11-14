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Сповіщення від ЗСУ про повітряні загрози з'являться у Viber — що відомо

21:29, 14 листопада 2024
Повітряні сили з 19 листопада інформуватимуть про повітряні тривоги у Viber.
Сповіщення від ЗСУ про повітряні загрози з'являться у Viber — що відомо
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Із 19 листопада Повітряні сили ЗСУ інформуватимуть українців про повітряні тривоги у месенджері Viber.

«19 листопада 2024 року, на 1000 днів великої війни з росією, починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber. Долучайтеся до офіційної спільноти Повітряних Сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватися, як Повітряні Сили б'ють ворога», - зазначають ПС ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, популярний месенджер Rakuten Viber приєднався до Дія.City. 

На початку цього року компанія відкрила офіс в Україні. А три її субкомпанії — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — уже мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі. 

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Viber повітряна тривога

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