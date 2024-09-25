Практика судів
  1. В Україні

Rakuten Viber став резидентом Дія.City — Михайло Федоров

13:35, 25 вересня 2024
Українське представництво Viber, яким володіє японський технологічний гігант Rakuten, стало резидентом Дія.Сіту.
Rakuten Viber став резидентом Дія.City — Михайло Федоров
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Популярний месенджер Rakuten Viber приєднався до Дія.City. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, українське представництво Viber, яким володіє японський технологічний гігант Rakuten, стало резидентом Дія.Сіту.

«Це круте розширення простору, яке сигналізує бізнесам в усьому світі, що в Україні можна й треба розвиватися навіть під час війни. 

Наша країна — важливий ринок для компанії. За даними Rakuten, застосунком користуються 98% українців зі смартфонами», — зазначив Федоров.

Він нагадав, що на початку цього року компанія відкрила офіс в Україні. А три її субкомпанії — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — уже мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі. 

«Rakuten Viber бере активну участь у розвитку української цифрової екосистеми, компанія впевнена, що Дія.City створює для цього всі можливості.

Радий, що технологічні лідери з усього світу обирають Дія.Сity. Нам вдалося зробити крутий проєкт, який уже зараз притягує в Україну топових інноваторів», — підкреслив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Волинський ТЦК після скандалу з доступом адвокатів вирішив створити місця для спілкування адвокатів та військовозобов’язаних

За аналогом з СІЗО у Волинському ОТЦК створять спеціальні місця для спілкування адвокатів та військовозобов’язаних.

Співробітники секретної служби США отримали повідомлення про підозрілу особу з далекоміром за 27 хвилин до стрілянини на мітингу Дональда Трампа – звіт Сенату

Розслідування Сенату виявило величезні помилки Секретної служби на мітингу Дональд Трампа, де його спробували вбити – проміжний звіт Сенату.

Директиву про заборону мобілізації до 25 років публікувати не будуть – командування Сухопутних військ ЗСУ

Директива отримала гриф «для службового користування», тому незрозуміло, на що посилатися громадянам у разі спроб мобілізації ТЦК чоловіків до 25 років.

Конгрес США прибрав із бюджету норму про продовження президентських повноважень за програмою відправки Україні зброї зі складів США – Олександра Устінова

Білий дім працює над планом «Б» щодо забезпечення військової допомоги Україні.

Інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг»

З інформації про результати медоглядів з метою визначення придатності призовників, військовозобов'язаних, резервістів фактично знімаються гарантії медичної таємниці – її автоматично передаватимуть до Реєстру «Оберіг».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду