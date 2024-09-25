Rakuten Viber став резидентом Дія.City — Михайло Федоров

Українське представництво Viber, яким володіє японський технологічний гігант Rakuten, стало резидентом Дія.Сіту.

Популярний месенджер Rakuten Viber приєднався до Дія.City. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, українське представництво Viber, яким володіє японський технологічний гігант Rakuten, стало резидентом Дія.Сіту.

«Це круте розширення простору, яке сигналізує бізнесам в усьому світі, що в Україні можна й треба розвиватися навіть під час війни.

Наша країна — важливий ринок для компанії. За даними Rakuten, застосунком користуються 98% українців зі смартфонами», — зазначив Федоров.

Він нагадав, що на початку цього року компанія відкрила офіс в Україні. А три її субкомпанії — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — уже мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі.

«Rakuten Viber бере активну участь у розвитку української цифрової екосистеми, компанія впевнена, що Дія.City створює для цього всі можливості.

Радий, що технологічні лідери з усього світу обирають Дія.Сity. Нам вдалося зробити крутий проєкт, який уже зараз притягує в Україну топових інноваторів», — підкреслив міністр.