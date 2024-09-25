Rakuten Viber стал резидентом Дія.City — Михаил Федоров

Украинское представительство Viber, которым владеет японский технологический гигант Rakuten, стало резидентом Дія.City.

Популярный мессенджер Rakuten Viber присоединился к Дія.City. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Так, украинское представительство Viber, которым владеет японский технологический гигант Rakuten, стало резидентом Дія.City.

«Это крутое расширение пространства, которое сигнализирует бизнесам по всему миру, что в Украине можно и нужно развиваться даже во время войны.

Наша страна – важный рынок для компании. По данным Rakuten, приложением пользуются 98% украинцев со смартфонами», - отметил Федоров.

Он напомнил, что в начале этого года компания открыла офис в Украине. А у трех ее субкомпаний — Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards — уже есть команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе.

«Rakuten Viber активно участвует в развитии украинской цифровой экосистемы, компания уверена, что Дія.City создает для этого все возможности.

Рад, что технологические лидеры со всего мира выбирают Дію. Нам удалось сделать крутой проект, уже сейчас притягивающий в Украину топовых инноваторов», — подчеркнул министр.

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