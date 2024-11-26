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Для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини оновили графіки відключень світла

13:18, 26 листопада 2024
Енергетики посилили відключення світла у Києві та 3 областях.
Для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини оновили графіки відключень світла
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Графіки стабілізаційних відключень світла на 26 листопада оновили для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини.

Як зазначили у ДТЕК, відповідну вказівку дали в Укренерго

Київ:

1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Київщина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Одещина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Дніпропетровщина:

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

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світло Укренерго

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