Для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини оновили графіки відключень світла

Графіки стабілізаційних відключень світла на 26 листопада оновили для Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини.
Як зазначили у ДТЕК, відповідну вказівку дали в Укренерго
Київ:
1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Київщина:
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Одещина:
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Дніпропетровщина:
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
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