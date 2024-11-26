Для Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Одесщины обновили графики отключения света

Графики стабилизационных отключений света на 26 ноября обновили для Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Одесщины.
Как отметили в ДТЭК, соответствующее указание дали в Укрэнерго.
Киев:
1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Киевщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Одесщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Днепропетровщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
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