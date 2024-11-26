Для Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Одесщины обновили графики отключения света

Энергетики усилили отключение света в Киеве и 3 областях.

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Графики стабилизационных отключений света на 26 ноября обновили для Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Одесщины.

Как отметили в ДТЭК, соответствующее указание дали в Укрэнерго.

Киев:

1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Одесщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Днепропетровщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

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