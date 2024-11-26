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Британия сейчас не рассматривает отправку своих войск в Украину — МИД страны

12:54, 26 ноября 2024
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что страна придерживается давней позиции относительно неотправки своих военных в Украину.
Британия сейчас не рассматривает отправку своих войск в Украину — МИД страны
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что его страна «на данный момент» не рассматривает возможность отправки войск в Украину, после того как его французский коллега призвал западных союзников не устанавливать «красные линии» в конфликте, а Кремль предостерег от «резкой» эскалации. 

Ранее газета Le Monde сообщила, что Великобритания и Франция «возобновили» обсуждение этой идеи после визита во Францию ​​премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Однако, выступая перед газетами La Repubblica, Le Monde и Die Welt на встрече министров иностранных дел стран G7 в Италии, Дэвид Лэмми заявил, что Британия сохранит свое «давнее обязательство» не допускать войска на «театр боевых действий». Об этом пишет Politico.

«Мы совершенно ясно дали понять, что готовы и продолжим оказывать поддержку украинцам, в частности, путем обучения, но уже давно существует позиция, согласно которой мы не будем направлять британские войска на театр военных действий», — заявил министр. 

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Украина война Великобритания

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