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Британія зараз не розглядає відправку своїх військ в Україну — МЗС країни

12:54, 26 листопада 2024
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що країна дотримується давньої позиції щодо невідправлення своїх військових в Україну.
Британія зараз не розглядає відправку своїх військ в Україну — МЗС країни
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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що його країна «на даний момент» не розглядає можливість відправлення військ в Україну, після того, як його французький колега закликав західних союзників не встановлювати «червоні лінії», а Кремль застеріг від «різкої» ескалації.

Раніше газета Le Monde повідомила, що Британія та Франція «відновили» обговорення цієї ідеї після візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Проте, виступаючи перед газетами La Repubblica, Le Monde та Die Welt на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії, Девід Леммі заявив, що Британія збереже своє «давнє зобов'язання» не допускати війська до «театру бойових дій». Про це пише Politico.

«Ми абсолютно ясно дали зрозуміти, що готові і продовжимо надавати підтримку українцям, зокрема шляхом навчання, але вже давно існує позиція, згідно з якою ми не будемо направляти британські війська на «театр військових дій», — заявив міністр.

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Україна війна Велика Британія

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