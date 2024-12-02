Справедливий мир може визначати лише Україна, — новий президент Євроради Антоніу Кошта

Новий президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що тільки Україна може вирішувати, коли та як завершити війну.
Він наголосив, що ЄС має завжди підтримувати Київ фінансово, політично, дипломатично, а також надавати військову допомогу.
Кошта підкреслив, що у разі досягнення угоди про припинення вогню в Україні мир не настане автоматично. За його словами, «справедливий мир» може визначати лише Україна.
«Багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично. Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке «справедливий» мир для забезпечення тривалості цього миру», — наголосив президент Євроради в інтервʼю «Укрінформу».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.