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Справедливий мир може визначати лише Україна, — новий президент Євроради Антоніу Кошта

15:39, 2 грудня 2024
Тільки Україна може вирішувати, коли та як завершити війну.
Справедливий мир може визначати лише Україна, — новий президент Євроради Антоніу Кошта
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Новий президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що тільки Україна може вирішувати, коли та як завершити війну.

Він наголосив, що ЄС має завжди підтримувати Київ фінансово, політично, дипломатично, а також надавати військову допомогу.

Кошта підкреслив, що у разі досягнення угоди про припинення вогню в Україні мир не настане автоматично. За його словами, «справедливий мир» може визначати лише Україна.

«Багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично. Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке «справедливий» мир для забезпечення тривалості цього миру», — наголосив президент Євроради в інтервʼю «Укрінформу».

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Україна війна

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