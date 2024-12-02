Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Питання відправлення військ ЄС в Україну не обговорюється

17:28, 2 грудня 2024
ЄС продовжує підтримку України без військової інтервенції — Паула Піньо.
Питання відправлення військ ЄС в Україну не обговорюється
Фото: EPA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо заявила, що питання відправлення військ Європейського Союзу в Україну наразі не обговорюється. За її словами, для такого кроку повинна бути одноголосна згода всіх держав-членів, але цього обговорення поки що не було.

«Для того щоб війська були відправлені, із цим мають погодитися всі держави-члени. Цього обговорення ще немає. Європа ще не має позиції з цього питання», — сказала Піньо під час брифінгу в Брюсселі, цитує «Інтерфакс-Україна».

Паула Піньо, яка нещодавно очолила пресслужбу Єврокомісії, зазначила, що це питання не є актуальним у рамках поточного складу Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Прессекретарка з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер також підтвердила незмінну позицію ЄС: «Усі опції на столі, і це - основа, на якій ЄС продовжуватиме працювати і координувати свої зусилля». Вона додала, що всі можливі варіанти підтримки залишаються на столі, і ЄС продовжуватиме координувати свої зусилля для допомоги Україні.

Щодо мирних ініціатив, Гіппер прокоментувала нещодавній візит до Києва президента Європейської ради Антоніу Кошти та інших європейських лідерів, підкресливши, що він став символом єдності Євросоюзу і непохитної підтримки України. Вона також зазначила, що коли йдеться про обговорення миру, саме Україні належить вирішувати умови мирних переговорів, а ЄС підтримує ініціативи президента Зеленського щодо справедливого миру, який поважає незалежність України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про право слідчих і прокурорів обмежувати роботу бізнесу «при наявності підстав вважати», що бізнес може «перешкодити» розслідуванню

Юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб «перешкодити кримінальному провадженню».

Верховній Раді рекомендували схвалити законопроект Кабміну про примусове позбавлення права користування землею для будівництва військових споруд

Комітет рекомендував прийняти законопроект Уряду, яким пропонується примусово тимчасово позбавляти права користування власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових споруд.

В адміністрації Джо Байдена розчаровані рішенням не мобілізувати 18-річних українців – The Washington Post

У Байдена сподівалися, що українська влада мобілізує хлопців від 18 до 25 років, і «розчаровані» відсутністю цього рішення.

Суб’єкти призначення членів Вищої ради правосуддя зможуть самостійно звільняти членів ВРП за своєю квотою за наявності підстав – законопроект

Також автори законопроекту пропонують прирівняти заробітні плати членів ВРП до окладу судді місцевого суду і припинити участь у конкурсах на посади суддів діючих членів Вищої ради правосуддя.

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду