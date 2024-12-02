Питання відправлення військ ЄС в Україну не обговорюється

ЄС продовжує підтримку України без військової інтервенції — Паула Піньо.

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Керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо заявила, що питання відправлення військ Європейського Союзу в Україну наразі не обговорюється. За її словами, для такого кроку повинна бути одноголосна згода всіх держав-членів, але цього обговорення поки що не було.

«Для того щоб війська були відправлені, із цим мають погодитися всі держави-члени. Цього обговорення ще немає. Європа ще не має позиції з цього питання», — сказала Піньо під час брифінгу в Брюсселі, цитує «Інтерфакс-Україна».

Паула Піньо, яка нещодавно очолила пресслужбу Єврокомісії, зазначила, що це питання не є актуальним у рамках поточного складу Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Прессекретарка з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер також підтвердила незмінну позицію ЄС: «Усі опції на столі, і це - основа, на якій ЄС продовжуватиме працювати і координувати свої зусилля». Вона додала, що всі можливі варіанти підтримки залишаються на столі, і ЄС продовжуватиме координувати свої зусилля для допомоги Україні.

Щодо мирних ініціатив, Гіппер прокоментувала нещодавній візит до Києва президента Європейської ради Антоніу Кошти та інших європейських лідерів, підкресливши, що він став символом єдності Євросоюзу і непохитної підтримки України. Вона також зазначила, що коли йдеться про обговорення миру, саме Україні належить вирішувати умови мирних переговорів, а ЄС підтримує ініціативи президента Зеленського щодо справедливого миру, який поважає незалежність України.

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