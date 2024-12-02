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Вопрос отправки войск ЕС в Украину не обсуждается

17:28, 2 декабря 2024
ЕС продолжает поддержку Украины без военной интервенции – Паула Пиньо.
Вопрос отправки войск ЕС в Украину не обсуждается
Фото: EPA
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Руководитель пресс-службы Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что вопрос отправки войск Европейского Союза в Украину пока не обсуждается. По ее словам, для такого шага должно быть единогласное согласие всех государств-членов, но этого обсуждения пока не было.

«Для того чтобы войска были отправлены, с этим должны согласиться все государства-члены. Этого обсуждения еще нет. Европа еще не имеет позиции по этому вопросу», - сказала Пиньо во время брифинга в Брюсселе, цитирует «Интерфакс-Украина».

Паула Пиньо, которая недавно возглавила пресс-службу Еврокомиссии, отметила, что этот вопрос не является актуальным в рамках текущего состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Пресс-секретарь по вопросам внешней политики Анитта Гиппер также подтвердила неизменную позицию ЕС: «Все опции на столе, и это - основа, на которой ЕС будет продолжать работать и координировать свои усилия». Она добавила, что все возможные варианты поддержки остаются на столе, и ЕС будет продолжать координировать свои усилия для помощи Украине.

Относительно мирных инициатив, Гиппер прокомментировала недавний визит в Киев президента Европейского совета Антониу Кошты и других европейских лидеров, подчеркнув, что он стал символом единства Евросоюза и непоколебимой поддержки Украины. Она также отметила, что когда речь идет об обсуждении мира, именно Украине предстоит решать условия мирных переговоров, а ЕС поддерживает инициативы президента Зеленского по справедливому миру, который уважает независимость Украины.

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