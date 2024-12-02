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Справедливый мир может определять только Украина, — новый президент Евросовета Антониу Кошта

15:39, 2 декабря 2024
Только Украина может решать, когда и как завершить войну.
Справедливый мир может определять только Украина, — новый президент Евросовета Антониу Кошта
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Новый президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что только Украина может решать, когда и как завершить войну.

Он подчеркнул, что ЕС должен всегда поддерживать Киев финансово, политически, дипломатично, а также оказывать военную помощь.

Кошта подчеркнул, что в случае достижения соглашения о прекращении огня в Украине мир не наступит автоматически. По его словам, «справедливый мир» может определять только Украина.

«Многие ошибочно считают, что в случае достижения какого-либо соглашения о прекращении огня мир наступит автоматически. Я хотел бы подчеркнуть, что нам нужен справедливый и продолжительный мир. И только у Украины есть возможность определить, что такое «справедливый» мир для обеспечения продолжительности этого мира», — подчеркнул президент Евросовета в интервью «Укринформу».

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Украина война

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