АРМА виявило 40 млн гривень у компанії, що торгувала з агресором

АРМА заблокувала активи постачальників товарів до РФ.

Агентство з розшуку та менеджменту активів встановило майже 40 млн гривень на рахунках компанії, яка здійснювала торгівлю з представниками держави-агресора. Про це повідомили в АРМА.

За даними слідства, фігуранти кримінального провадження через підставні юридичні особи постачали спеціалізовані товари до країни-агресора. На запит правоохоронних органів співробітники АРМА провели пошук активів, використовуючи доступ до баз даних та спеціальні інструменти.

В результаті було виявлено:

об'єкти нежитлової нерухомості;

земельні ділянки;

автомобілі;

нематеріальні активи, зокрема майнові права інтелектуальної власності;

частки у статутних капіталах компаній;

грошові кошти на рахунках на суму майже 40 млн грн.

«Ми оперативно реагуємо на запити правоохоронних щодо виявлення і розшуку активів фігурантів таких справ. АРМА готове забезпечити надходження до бюджету за рахунок ефективного управління арештованими активами, виявленими в рамках кримінальних проваджень», — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Інформацію передано до органу досудового розслідування для накладення арешту та передачі активів в управління АРМА.

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