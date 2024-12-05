АРМА выявило 40 млн гривен у компании, торговавшей с агрессором

АРМА заблокировала активы поставщиков товаров в РФ.

Агентство по розыску и менеджменту активов установило почти 40 млн гривен на счетах компании, которая осуществляла торговлю с представителями государства-агрессора. Об этом сообщили в АРМА.

По данным следствия, фигуранты уголовного производства через подставные юридические лица поставляли специализированные товары в страну-агрессор. На запрос правоохранительных органов сотрудники АРМА провели поиск активов, используя доступ к базам данных и специальные инструменты.

В результате было обнаружено:

объекты нежилой недвижимости;

земельные участки;

автомобили;

нематериальные активы, в частности имущественные права интеллектуальной собственности;

доли в уставных капиталах компаний;

денежные средства на счетах на сумму почти 40 млн грн.

«Мы оперативно реагируем на запросы правоохранительных органов по выявлению и розыску активов фигурантов таких дел. АРМА готово обеспечить поступления в бюджет за счет эффективного управления арестованными активами, выявленными в рамках уголовных производств», - отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

Информация передана в орган досудебного расследования для наложения ареста и передачи активов в управление АРМА.

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