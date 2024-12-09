У Дії з’явилась функція пошуку банків, що працюють під час відключень

У «Дії» запустили сервіс «Power Banking».

Фото з відкритих джерел

З 9 грудня у мобільному застосунку «Дія» стала доступна нова функція мапи Незламності під назвою «Power Banking». Вона дозволяє знайти найближчі банки, які надають послуги навіть під час відключень електроенергії.

У пресслужбі «Дії» повідомили, що для пошуку потрібно відкрити мапу Незламності в застосунку, вибрати фільтр «Банкінг», і система покаже найближчі банківські відділення, які залишаються доступними в умовах знеструмлення.

Крім банків, мапа Незламності пропонує інформацію про укриття, пункти незламності з доступом до інтернету, генераторів, зв’язку, а також про їхню доступність для людей з інвалідністю.

Користувачам радять заздалегідь завантажити мапу на смартфон, щоб необхідна інформація була доступною навіть без інтернету.

Функція спрямована на забезпечення громадян доступом до критичних послуг за будь-яких обставин.

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