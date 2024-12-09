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В Дії появилась функция поиска банков, работающих во время отключений

17:41, 9 декабря 2024
В «Дії» запустили сервис «Power Banking».
В Дії появилась функция поиска банков, работающих во время отключений
Фото из открытых источников
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С 9 декабря в мобильном приложении «Дія» стала доступна новая функция карты Незламности под названием «Power Banking». Она позволяет найти ближайшие банки, которые предоставляют услуги даже во время отключений электроэнергии.

В пресс-службе «Дії» сообщили, что для поиска нужно открыть карту Незламности в приложении, выбрать фильтр «Банкинг», и система покажет ближайшие банковские отделения, которые остаются доступными в условиях обесточивания.

Кроме банков, карта Незламности предлагает информацию об укрытиях, пунктах несокрушимости с доступом к интернету, генераторам, связи, а также об их доступности для людей с инвалидностью.

Пользователям советуют заранее загрузить карту на смартфон, чтобы необходимая информация была доступной даже без интернета.

Функция направлена на обеспечение граждан доступом к критическим услугам при любых обстоятельствах.

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