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У ССО повідомили про технічні проблеми з переведенням військових через додаток Армія+

11:08, 10 грудня 2024
У додатку Армія+ з'явились проблеми з переведенням військових.
У ССО повідомили про технічні проблеми з переведенням військових через додаток Армія+
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Військовослужбовці, які хочуть перевестись до бойових військових частин Сил спеціальних операцій ЗС України через додаток «Армія+», можуть зіштовхнутися з технічними проблемами. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що наразі існують певні технічні проблеми, які виникають в процесі подачі рапорту через додаток «Армія+».

«У разі надходження відмови в додатку, просимо звертатись на гарячу лінію Рекрутингового центру Сил спеціальних операцій за номером телефону 0800 357 174», - сказано у повідомленні.

У ССО також додали, що вже ведеться робота щодо включення певних військових частин ССО до переліку пріоритетного комплектування.

Раніше ми писали, що у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. І понад 50% рапортів на зміну місця служби в Армія+ успішно погоджені.

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ЗСУ Армія+

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