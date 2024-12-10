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В ССО сообщили о технических проблемах с переводом военных через приложение Армия+

11:08, 10 декабря 2024
В приложении Армия+ появились проблемы с переводом военных.
В ССО сообщили о технических проблемах с переводом военных через приложение Армия+
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Военнослужащие, желающие перевестись в боевые воинские части Сил специальных операций ВС Украины через приложение «Армия+», могут столкнуться с техническими проблемами. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что существуют определенные технические проблемы, возникающие в процессе подачи рапорта через приложение «Армия+».

«В случае поступления отказа в приложении, просим обращаться на горячую линию Рекрутингового центра Сил специальных операций по телефону 0800 357 174», - говорится в сообщении.

В ССО также добавили, что уже ведется работа по включению определенных воинских частей ССО в список приоритетного комплектования.

Ранее мы писали, что в приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы. И более 50% рапортов на смену места службы в Армия+ успешно согласованы.

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ВСУ Армия+

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