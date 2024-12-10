Как юридическому лицу предоставить объяснение о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности — объяснение Минюста

Нюансы предоставления юридическим лицом пояснений или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности юридического лица.

Иллюстративное фото из открытых источников

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины подготовило инфографику о предоставлении юридическим лицом пояснений или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности юридического лица.

Порядок предоставления юридическим лицом пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения утвердил Минюст приказом от 14.06.2023 № 2211/5.

Государственный регистратор в течение трех рабочих дней с даты внесения в ЕГР отметки о возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юрлица направляет юрлицу требование о предоставлении письменных объяснений относительно выявленной возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юрлица, содержащейся в ЕГР.

Требование государственного регистратора к юридическому лицу о предоставлении объяснений должно содержать:

выходную дату и номер;

описание выявленной возможной недостоверности информации о КБВ и/или структуре собственности юрлица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.