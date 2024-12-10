Як юридичній особі надати пояснення про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності — пояснення Мін’юсту

Нюанси надання юридичною особою пояснень або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України підготувало інфографіку щодо надання юридичною особою пояснень або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи.

Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду затвердив Мінюст наказом від 14.06.2023 року № 2211/5.

Державний реєстратор протягом трьох робочих днів з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи направляє юрособі вимогу щодо надання письмових пояснень щодо виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи, що міститься в ЄДР.

Вимога державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень має містити:

вихідну дату і номер;

опис виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи.

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